В Ираке восемь человек погибли при атаке смертников на электростанцию

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. По меньшей мере восемь человек погибли после того, как семь смертников совершили нападение на электростанцию в центральной части Ирака, передает агентство Синьхуа со ссылкой на источник в местной полиции.

По его данным, нападавшие с поясами смертников атаковали электростанцию, расположенную в провинции Салах-эд-Дин. Силы безопасности вступили в перестрелку с террористами, ликвидировав нескольких из них, другие боевики были вынуждены подорвать себя, сообщил источник.

Столкновения между силами безопасности и нападавшими привели к гибели шести сотрудников электростанции, а также двух силовиков, отмечает агентство.