КИЕВ, 2 сен — РИА Новости. Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявляет, что власти Украины направили во все западные пограничные пункты мобильные группы из Киева, чтобы не допустить его возвращения на Украину.

"Вчера на пограничные пункты всей западной границы прислали мобильные группы из Киева, так как не доверяют местным пограничникам. Задача мобильных групп, в которые в том числе входят представители бывшего "Беркута", не дать мне пройти и забрать паспорт. Ну что ж, встретимся на границе", — написал Саакашвили на своей странице в соцсети Facebook

Официальных сообщений по этому поводу со стороны украинских властей не было.

Ранее президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что Саакашвили предоставил недостоверные данные при его получении. Порошенко в пятницу заявил, что вопросом возможного возвращения Саакашвили на Украину должны заниматься МВД, миграционная и пограничная службы.

Саакашвили заявил, что вернется на Украину с территории Польши 10 сентября через пункт пропуска "Краковец". Члены его партии "Движение новых сил" сообщили о намерении встретить своего лидера на границе и провезти на Украину.

Украинская погранслужба заявила, что намерена изъять украинский паспорт у Саакашвили при попытке пересечения границы и не пропустить его на территорию страны.