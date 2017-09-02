КИЕВ, 2 сен — РИА Новости. Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявляет, что власти Украины направили во все западные пограничные пункты мобильные группы из Киева, чтобы не допустить его возвращения на Украину.Facebook.
Официальных сообщений по этому поводу со стороны украинских властей не было.
Ранее президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что Саакашвили предоставил недостоверные данные при его получении. Порошенко в пятницу заявил, что вопросом возможного возвращения Саакашвили на Украину должны заниматься МВД, миграционная и пограничная службы.
Украинская погранслужба заявила, что намерена изъять украинский паспорт у Саакашвили при попытке пересечения границы и не пропустить его на территорию страны.