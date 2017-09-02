Меркель выступила за непрерывность диалога России и НАТО

БЕРЛИН, 2 сен – РИА Новости, Маргарита Костив. Канцлер ФРГ Ангела Меркель выступила за непрерывность диалога в рамках Россия-НАТО, важного для европейского миропорядка.

"Мы можем формировать европейский миропорядок только с Россией. Поэтому, несмотря на большие конфликты, затрагивающие Украину и территориальную неприкосновенность, я всегда выступала за то, чтобы мы не прерывали диалог в рамках Россия-НАТО, соблюдали основополагающий акт Россия-НАТО", — сказала Меркель, видеоподкаст с ее заявлением опубликован на сайте федерального канцлера.

Меркель подчеркнула, что Европе необходимо прилагать усилия для улучшения контактов для диалога с Россией также со стороны европейской оборонной политики и политики безопасности. "Но при этом необходимо, чтобы минские договоренности были выполнены. Это стало бы исходным пунктом для возобновления еще более интенсивного общения", — подчеркнула канцлер.

Она также указала на важность соблюдения "всех договоров о разоружении, заключенных между США и Россией".