Австралия и Восточный Тимор достигли соглашения в споре о морской границе

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Австралия и Восточный Тимор достигли соглашения в споре о морской границе в Индийском океане, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Международного арбитражного суда в Гааге в субботу.

Ранее сообщалось, что спор двух стран о границах рассмотрит арбитраж в Гааге, а Восточный Тимор потребовал определить, на чьей стороне морской границы расположено крупное нефтегазовое месторождение.

"Восточный Тимор и Австралия достигли соглашения по основным элементам разграничения морских границ в Тиморском море (расположено между Австралией и островом Тимор в Индийском океане — ред.)", — говорится в опубликованном судом пресс-релизе.

Кроме того, страны договорились решить вопрос о правовом статусе крупного нефтегазового месторождения Greater Sunrise созданием там "специального режима".

Детали соглашения, заключенного 30 августа, будут опубликованы позже после того, как стороны решат остальные вопросы и договоренность будет оформлена полностью.

Соглашение приветствовали официальные лица обеих стран. Так, главный переговорщик от Восточного Тимора экс-президент страны Шанана Гужмау назвал соглашение "историческим", а глава МИД Австралии Джули Бишоп заявила, что договоренность укрепит многолетние и глубокие связи между правительствами и народами двух стран.