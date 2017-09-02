В Бельгии задержали несколько человек после сообщения о бомбе в самолете

БРЮССЕЛЬ, 2 сен – РИА Новости, Владимир Добровольский. Несколько человек задержаны после сообщения об угрозе взрыва в самолете авиакомпании Ryanair, отправлявшегося в Мадрид, тревога оказалась ложной, сообщила РИА Новости официальный представитель федеральной полиции Бельгии.
По ее словам, "самолет уже вылетел, процедуры заняли несколько минут". "Были проведены задержания, но ведется расследование, мы не можем предоставить подробностей", — заявила представитель полиции.
Отвечая на вопрос, сколько человек было задержано, она сказала, "что были задержания, это означает, что задержаны, по меньшей мере, два человека".
В свою очередь, официальный представитель аэропорта заявила РИА Новости, что "ничего особенного не произошло". "Я думаю, это была чья-то дурная шутка, полиция контролирует ситуацию, самолет вылетел полчаса назад", — заявила собеседница агентства.
В Бельгии с 24 марта 2016 года действует повышенный уровень террористической угрозы — третий из четырех возможных. Четвертый уровень был введен в день терактов в аэропорту и метро Брюсселя 22 марта, а спустя два дня был понижен до отметки "три", предполагающей "возможную и вероятную" опасность теракта.