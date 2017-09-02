В Бельгии задержали несколько человек после сообщения о бомбе в самолете

БРЮССЕЛЬ, 2 сен – РИА Новости, Владимир Добровольский. Несколько человек задержаны после сообщения об угрозе взрыва в самолете авиакомпании Ryanair, отправлявшегося в Мадрид, тревога оказалась ложной, сообщила РИА Новости официальный представитель федеральной полиции Бельгии.

"Около 8.20 (9.20 мск) в самолете Ryanair была поднята тревога об угрозе взрыва, наши коллеги из федеральной полиции аэропорта провели проверку, что позволило дать самолету разрешение на взлет, поскольку ничего обнаружено не было", — сказала собеседница агентства.

По ее словам, "самолет уже вылетел, процедуры заняли несколько минут". "Были проведены задержания, но ведется расследование, мы не можем предоставить подробностей", — заявила представитель полиции.

Отвечая на вопрос, сколько человек было задержано, она сказала, "что были задержания, это означает, что задержаны, по меньшей мере, два человека".

В свою очередь, официальный представитель аэропорта заявила РИА Новости, что "ничего особенного не произошло". "Я думаю, это была чья-то дурная шутка, полиция контролирует ситуацию, самолет вылетел полчаса назад", — заявила собеседница агентства.

Она подчеркнула, что "с точки зрения работы аэропорта никаких проблем нет".

В Бельгии с 24 марта 2016 года действует повышенный уровень террористической угрозы — третий из четырех возможных. Четвертый уровень был введен в день терактов в аэропорту и метро Брюсселя 22 марта, а спустя два дня был понижен до отметки "три", предполагающей "возможную и вероятную" опасность теракта.