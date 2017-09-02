В Крыму предупредили Украину о риске международной изоляции

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости, Виктор Лященко. Враждебные инициативы, исходящие от Украины в отношении соседних государств, могут привести страну к международной изоляции, заявил глава госкомитета крымского правительства по межнациональным отношениям Заур Смирнов.

Ранее на сайте президента Украины Петра Порошенко была зарегистрирована петиция с предложением прорыть канал на границе, соединяющей страну с крымским полуостровом.

"Если на Украине думают, что строительство канала сделает Крым островом, то стоит их огорчить. Крым никогда не будет островом, так как воссоединился с Россией на века и строительство моста через Керченский пролив лишь упрочит сухопутную связь, а вот политика киевского режима, который потворствует прихотям националистов и радикалов, приведет Украину к изоляции со стороны Запада и ее восточных соседей", — сказал РИА Новости Смирнов.