Глава СБУ предложил запретить депутатам Рады ездить в Россию

КИЕВ, 2 сен — РИА Новости. Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что выступает за запрет и введение уголовной ответственность за посещение России украинскими депутатами, политиками и общественными деятелями.

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"Это однозначно поможет нам в работе, я поддерживаю инициативу президента (о биометрическом контроле на границе – ред.), я бы пошел еще дальше – я бы ввел законодательный запрет и уголовную ответственность за посещение страны-агрессора депутатами, политиками, общественными деятелями", — сказал Грицак в субботу журналистам, его общение со СМИ транслировал телеканал "112 Украина"

Накануне президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении в действие решения СНБО от 10 июля, которым предусматривается введение с 2018 года биометрического контроля для иностранцев на границе. Он поручил также усовершенствовать законодательство о порядке регистрации иностранцев, разработать механизм предварительного информирования иностранцами о въезде на Украину и обновить перечень государств миграционного риска, внеся в него Россию. По данным Госпогранслужбы, биометрический контроль будет предполагать сбор отпечатков пальцев у иностранцев, наличие биометрического паспорта для въезда не является обязательным.

В январе 2015 года Верховная рада Украины принимала заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Доказательств этому предоставлено не было. МИД РФ назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.