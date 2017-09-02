Глава СБУ предложил запретить депутатам Рады ездить в Россию

КИЕВ, 2 сен — РИА Новости. Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что выступает за запрет и введение уголовной ответственность за посещение России украинскими депутатами, политиками и общественными деятелями.
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Накануне президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении в действие решения СНБО от 10 июля, которым предусматривается введение с 2018 года биометрического контроля для иностранцев на границе. Он поручил также усовершенствовать законодательство о порядке регистрации иностранцев, разработать механизм предварительного информирования иностранцами о въезде на Украину и обновить перечень государств миграционного риска, внеся в него Россию. По данным Госпогранслужбы, биометрический контроль будет предполагать сбор отпечатков пальцев у иностранцев, наличие биометрического паспорта для въезда не является обязательным.