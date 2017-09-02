В Польше заявили о праве на репарации от России за "рижский мир" 1921 года

ВАРШАВА, 2 сен — РИА Новости. Польша хочет добиваться военных репараций не только от Германии, но и от России, заявили в Варшаве политики правящей партии Право и справедливость (PiS).
"Представьте себе, что эти деньги мы потратили на развитие Польши вместо того, чтобы тратить их на восстановление военных разрушений. Польша была бы сегодня в два раза сильнее экономически, все мы зарабатывали бы в два раза больше, так как на западе, если бы не эти разрушения и войны", — отметил он.
"За это ответственность несет немецкое государство. Насчет этого нет никаких сомнений, – уверен замминистра юстиции.
При этом политики считают, что Польша имеет право требовать военные репарации не только от Германии, но и от России. Так, Мосиньский напомнил, что в 1921 году был подписан "рижский договор" об окончании Советско-польской войны, на основании которого советская Россия должна была выплатить Польше 30 миллионов рублей золотом. Он отметил, что эти компенсации не были выплачены. Однако это связано с претензиями советской стороны к Польше по вопросу соблюдения ее части соглашения.
Ранее премьер-министр Беата Шидло заявляла, что Польша имеет право на репарации со стороны Германии за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны. По ее мнению, репарации должны стать "напоминанием о справедливости, о том, что Польше принадлежит". Правительство ФРГ считает вопрос о военных репарациях Польше закрытым.
По мнению нынешних властей Польши, решение об отказе ПНР от репараций с 1954 года, принятое якобы под давлением СССР, не было закреплено в правовом порядке, поэтому фактически страна не отказывалась от возмещения ущерба, нанесенного во время войны. По словам лидера правящей партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского, этот ущерб не удалось возместить до сих пор.