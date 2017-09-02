Путин поздравил президента Вьетнама с Днем независимости страны

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил президента Вьетнама Чан Дай Куанга с Днем провозглашения независимости страны и выразил уверенность в наращивании двустороннего сотрудничества, сообщает пресс-служба Кремля.

"Президент России выразил уверенность в том, что реализация договоренностей, достигнутых по итогам недавних переговоров с Чан Дай Куангом в Москве, будет способствовать дальнейшему наращиванию взаимовыгодного двустороннего сотрудничества на благо народов России и Вьетнама, в интересах укрепления мира, безопасности и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе", — говорится в сообщении.

Президент также отметил, что российско-вьетнамские отношения основываются на добрых традициях дружбы и поступательно развиваются в духе всеобъемлющего стратегического партнерства.