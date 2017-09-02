В Индии с начала года от свиного гриппа скончались больше тысячи человек

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 сен — РИА Новости, Инсаф Басиров. Более 1,2 тысячи человек скончались от свиного гриппа в Индии с начала года, свидетельствуют данные министерства здравоохранения страны.

Ранее сообщалось о более 600 погибших.

Согласно последним данным, собранным в рамках национальной программы мониторинга заболеваний, с начала года по 27 августа на всей территории страны было зафиксировано почти 26 тысяч случаев заболевания свиным гриппом, 1260 человек погибли.

Больше всего случаев зафиксировано в Махараштре (почти 4,5 тысячи случаев заболевания и 467 летальных исходов), Гуджарате (4,4 тысячи случаев и 339 смертей), Тамилнаде, Карнатаке (3 тысячи случаев при 15 погибших в обоих штатах). В Дели также отмечается высокая заболеваемость — почти 2,2 тысячи случаев, но при этом зафиксировано всего пять летальных исходов. Обратная ситуация в штате Раджастхан — 80 погибших при 847 зафиксированных случаев заболевания.

Эксперты предполагают, что текущая вспышка связана с мутацией вируса или распространением нового, предположительно, штамма "Мичиган", тогда как ранее в Индии был распространен штамм "Калифорния".

В прошлом году отмечалась низкая заболеваемость и смертность от свиного гриппа — 285 погибших и 1,7 тысячи случаев. Однако пока смертность за текущий год не самая высокая для Индии. Первая пандемическая вспышка свиного гриппа произошла в стране в 2009 году, когда, по разным данным, погибли от 1,8 тысячи до 2,7 тысячи человек и было зафиксировано несколько десятков тысяч случаев заражения. Рекордным по этим показателям стал 2015 год — 2990 погибших и более 42 тысячи случаев заражения.