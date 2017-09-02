Депутат назвал глупым намерение США провести обыск в генконсульстве России

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Представители американской дипломатии, принимая решение об обыске в генеральном консульстве России в Сан-Франциско, показывают свой непрофессионализм, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

В пятницу МИД РФ сообщил, что спецслужбы США намерены 2 сентября провести обыск в генеральном консульстве России в Сан-Франциско, в том числе в квартирах сотрудников диппредставительства.

"Такие действия, они как раз характеризуют времена холодной войны, когда были такие осложнения. Абсолютно глупые действия со стороны американцев… (Им — ред.) стыдно должно быть. И (эта) американская дипломатия, она сегодня показывает свой непрофессионализм и пагубность всей своей политики, которую они (американцы — ред.) проводят в мире", — сказал Чепа РИА Новости.

Парламентарий подчеркнул, что такое отношение и поведение американской стороны не способствует улучшению наших отношений между РФ и США.

Чепа считает, что России не стоит предпринимать в данном случае ответные меры. "Мы, конечно, ноту сделаем, но ответные, такие зеркальные меры против этого, глупость на глупость делать мне кажется неправильным", — выразил свое мнение депутат.