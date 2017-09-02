СМИ сообщили о почти 20 пострадавших во время протестов в Буэнос-Айресе

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Семнадцать человек пострадали в ходе протестов в столице Аргентины Буэнос-Айресе, начавшихся после исчезновения демонстранта месяц назад, еще 23 человека задержаны, сообщает новостной портал Infobae.
Как отмечает портал, столкновения протестующих с полицией начались после попыток правоохранителей расчистить площадь. Демонстранты бросали камни в полицейских, которые отвечали на это резиновыми пулями и гранатами со слезоточивым газом. В ходе столкновений был нанесен ущерб банкам и магазинам.
Protestas e indignación en Argentina a un mes de la misteriosa desaparición de Santiago Maldonado https://t.co/NsE2VfrXCV pic.twitter.com/SCd9FnpuwD— MSN Chile (@msncl) 2 сентября 2017 г.