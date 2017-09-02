СМИ сообщили о почти 20 пострадавших во время протестов в Буэнос-Айресе

Люди с портретами пропашего активиста Сантьяго Мальдонадо в толпе протестующих в Буэнос-Айресе. 1 сентября 2017

Люди с портретами пропашего активиста Сантьяго Мальдонадо в толпе протестующих в Буэнос-Айресе. 1 сентября 2017

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Семнадцать человек пострадали в ходе протестов в столице Аргентины Буэнос-Айресе, начавшихся после исчезновения демонстранта месяц назад, еще 23 человека задержаны, сообщает новостной портал Infobae.

Ранее сообщалось, что десятки тысяч человек вышли на акцию протеста на главной площади Буэнос-Айреса Plaza de Mayo ("Площадь мая") после исчезновения 28-летнего Сантьяго Мальдонадо в августе в ходе акции протеста. Демонстранты собрались напротив президентского дворца и призывали найти Мальдонадо. Отмечалось, что родственники молодого человека обвиняют правительство в том, что оно позволило полиции "насильно" увезти Мальдонадо с акции протеста. В свою очередь власти отрицают причастность к инциденту.

Как отмечает портал, столкновения протестующих с полицией начались после попыток правоохранителей расчистить площадь. Демонстранты бросали камни в полицейских, которые отвечали на это резиновыми пулями и гранатами со слезоточивым газом. В ходе столкновений был нанесен ущерб банкам и магазинам.

Protestas e indignación en Argentina a un mes de la misteriosa desaparición de Santiago Maldonado https://t.co/NsE2VfrXCV pic.twitter.com/SCd9FnpuwD — MSN Chile (@msncl) 2 сентября 2017 г.

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