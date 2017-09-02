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В мире

В Ливии освободили трех граждан Азербайджана, взятых в плен в 2016 году

09:4002.09.2017
(обновлено: 09:42 02.09.2017)
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© Фото : DennixoГород Бенгази, Ливия. Архивное фотоГород Бенгази, Ливия. Архивное фото
© Фото : Dennixo

БАКУ, 2 сен – РИА Новости, Вугар Гасанов. Освобождены трое граждан Азербайджана, захваченные в Ливии в 2016 году, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе азербайджанского МИД.

Сотрудники полиции Мали. Архивные фото
© AP Photo / Harouna Traore
Освобожденный из плена в Мали швед предположил, почему его отпустили
По информации МИД, граждане республики, являвшиеся членами экипажа судна "Kalkanlar 1" турецкой компании, пропали в феврале 2016 года. Позже они сами связались по телефону с родственниками. МИД установил, что граждане Азербайджана были взяты в заложники в ливийском городе Сирт.

"Трое граждан Азербайджана — Салманов Намиг Юсиф оглу, Рашидбейли Мовлуд Фирудин оглу и Алиев Фарид Гусейн оглу, находящихся в заключении в Ливии, после долгих переговоров с соответствующими структурами Ливии, проведенных министерством иностранных дел Азербайджана, были освобождены 31 августа 2017 года", — сообщает пресс-служба.

Уточняется, что из-за приостановки деятельности дипломатической миссии Азербайджана в Ливии, МИД обратился за консульским содействием к дипмиссии Турции в этой стране, продолжались контакты и с посольством Ливии в Азербайджане.

"В результате проведенных мер было обеспечено освобождение граждан Азербайджана, и они были доставлены на территорию, находящуюся под контролем государственных органов Ливии. В отношении них было выдвинуты обвинения в связи с нанесением ущерба в бюджет страны в особо крупном размере, в связи с незаконным вывозом дизельного топлива через территорию Ливии. За это время этих граждан содержавшихся в изоляторе, навещали сотрудники турецкой дипмиссии в Ливии, была обеспечена телефонная связь с членами их семей. Второго сентября сограждане были доставлены в Стамбул, после чего они были отправлены самолетом в Баку", — сообщает МИД Азербайджана.

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