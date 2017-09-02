Постпред России при ООН рассказал, как его приняли в Совете Безопасности

ООН, 2 сен – РИА Новости. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, после первого месяца работы на новом посту, назвал Совет Безопасности "кругом друзей" и рассказал об атмосфере товарищества среди коллег.

Небензя был назначен постпредом РФ при международной организации указом президента РФ 27 июля, и 28 июля вручил генсеку ООН Антониу Гутеррешу верительную грамоту.

"Приняли меня хорошо, по-товарищески, по-дружески, я бы сказал, всячески поддерживали мои коллеги. Это традиция в ООН. В Совете Безопасности, может быть, она даже лучше проявляется, потому что мы очень часто встречаемся друг с другом", — поделился он с российскими журналистами.

Постпред рассказал, что в течение августа познакомился с послами всех стран-членов Совета Безопасности и других государств, а также с представителями секретариата ООН.

По словам Небензи, "в идеале", СБ ООН – это "круг друзей, несмотря на то, что не всегда совпадают позиции и бывают противоречия". "Но за стенами и в кулуарах мы все поддерживаем друг с другом хорошие, товарищеские отношения", — добавил он.