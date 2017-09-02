Трамп хочет обсудить реформу ООН с мировыми лидерами 18 сентября

Дональд Трамп во время совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Нийнистё. 28 августа 2017

Дональд Трамп во время совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Нийнистё. 28 августа 2017

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп собирается обсудить с мировыми лидерами реформу ООН. Встреча в Нью-Йорке намечена на 18 сентября, сообщает Рейтер.

По данным агентства, политики будут приглашены на встречу, если подпишут декларацию из десяти пунктов с призывом к генсеку ООН Антониу Гутеррешу "начать эффективную реформу". В частности, в документе говорится о сокращении численности сотрудников, в том числе среди основных органов ООН.

"Мы поддерживаем усилия генерального секретаря по внесению конкретных изменений в рамках ООН, чтобы лучше согласовывать работу по гуманитарной помощи, развитию и защите мирных инициатив ", — отмечается в проекте декларации.

Трамп неоднократно критиковал ООН, отмечая, что сейчас она скорее напоминает клуб для дружеских встреч, нежели серьезную политическую организацию. Он также обращал внимание на то, что больше всего взносов в казну ООН поступает из бюджета США. В общей сложности Вашингтон тратит каждый год на программы организации около десяти миллиардов долларов.

Весной администрация США представила новый проект федерального бюджета, который предполагал сокращение взносов в международные организации и урезание финансирования миротворческих миссий ООН.

Ранее постпред США при ООН Никки Хейли сообщала, что президент США намерен выступить с речью на Генеральной Ассамблее ООН, которая откроется 12 сентября. С 19 сентября начнутся обсуждение общеполитических вопросов в рамках недели высокого уровня.