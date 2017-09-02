На Украине вступило в силу решение о биометрическом контроле с 2018 года

КИЕВ, 2 сен — РИА Новости. Решение Киева о биометрическом контроле для иностранцев на границе с 2018 года вступило в силу в субботу. Указ президента Украины опубликован в официальной прессе.

Накануне президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении в действие решения СНБО от 10 июля, которым предусматривается введение с 2018 года биометрического контроля для иностранцев на границе. Он поручил также усовершенствовать законодательство о порядке регистрации иностранцев, разработать механизм предварительного информирования иностранцами о въезде на Украину и обновить перечень государств миграционного риска, внеся в него Россию. По данным Госпогранслужбы, биометрический контроль будет предполагать сбор отпечатков пальцев у иностранцев, наличие биометрического паспорта для въезда не является обязательным.

В субботу указ президента о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 10 июля 2017 "Об усилении контроля за въездом в Украину, выездом из Украины иностранцев и лиц без гражданства, соблюдением ими правил пребывания на территории Украины" опубликован в правительственной газете "Урядовый курьер".

"Этот указ вступает в силу со дня его опубликования", — говорится в указе президента, опубликованном в газете в субботу.