ООН, 2 сен – РИА Новости. Нормализация ситуации в Афганистане с учетом новой стратегии США потребует серьезных консультаций Вашингтона и Москвы, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Ранее президент США Дональд Трамп огласил новую американскую стратегию действий в Афганистане. Трамп отказался говорить о военных аспектах стратегии, но дал понять, что быстрого вывода войск из Афганистана не будет. Он также четко определил роль Пакистана в афганском урегулировании: в адрес Исламабада прозвучала прямая угроза, что он может "многое потерять", если продолжит укрывать террористов на своей территории.
Он обратил внимание, что этот фактор не учитывается в представленной администрацией США стратегии по Афганистану. Также "в значительной степени отсутствует политическая составляющая урегулирования в этой многострадальной стране, и не затрагивается проблема наркопроизводства в Афганистане".