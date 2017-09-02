ООН, 2 сен – РИА Новости. Нормализация ситуации в Афганистане с учетом новой стратегии США потребует серьезных консультаций Вашингтона и Москвы, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Чтобы понять, что хотят и какой победы американцы хотят добиться в Афганистане, надо, конечно, с ними на эту тему поговорить. И хорошо бы по этому вопросу провести серьезные осмысленные консультации. Мы знаем о том, что Афганистан – это такая страна, где никто никогда военным путем победы не добивался. Это страна, можно сказать, никем и никогда непобежденная", — сказал Небензя в интервью российским СМИ в Нью-Йорке.

Ранее президент США Дональд Трамп огласил новую американскую стратегию действий в Афганистане. Трамп отказался говорить о военных аспектах стратегии, но дал понять, что быстрого вывода войск из Афганистана не будет. Он также четко определил роль Пакистана в афганском урегулировании: в адрес Исламабада прозвучала прямая угроза, что он может "многое потерять", если продолжит укрывать террористов на своей территории.

Для России стабилизация ситуация в Афганистане – вопрос острый в силу близости к границам России, сказал Небензя. "В особенности тревожит рост численности и влияния ИГИЛ (террористическая группировка "Исламское государство", запрещена в РФ — ред.) в этой стране", — отметил постпред.

Он обратил внимание, что этот фактор не учитывается в представленной администрацией США стратегии по Афганистану. Также "в значительной степени отсутствует политическая составляющая урегулирования в этой многострадальной стране, и не затрагивается проблема наркопроизводства в Афганистане".