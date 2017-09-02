Россия работает в СБ ООН над началом переговоров по КНДР, заявил Небензя

ООН, 2 сен – РИА Новости. Россия работает в Совете Безопасности ООН над тем, чтобы начать переговоры по проблематике Корейского полуострова, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя в интервью российским журналистам в Нью-Йорке.

По его словам, РФ хотела бы "оживить" шестисторонний формат переговоров, но "пока еще до этого не дошли".

"Мы продолжаем работать над тем, чтобы вместе с китайскими друзьями, японскими, американскими и другими коллегами выработать что-то, что могло бы дать некий ориентир того, как вовлечь заинтересованные стороны сначала в переговоры, и в конечном итоге, в политико-дипломатическое урегулирование этой проблемы", — сказал Небензя.

По его словам, в ходе последних закрытых консультаций СБ ООН в связи с пуском КНДР баллистической ракеты, вопрос о расширении санкций в отношении Пхеньяна "обсуждался в качестве пищи для размышления". "Это не было предложением принять какой-либо дополнительный пакет мер, некоторые страны рассуждали о том, не стоило бы принять дополнительные санкции, чтобы ограничить ядерную программу КНДР", — рассказал Небензя.

"Мы и наши китайские коллеги, да и другие члены СБ говорили о том, что идти путем санкций, похоже, уже бесперспективно", — подчеркнул российский постпред. Он убежден, что санкционный ресурс давления на Пхеньян "в общем-то исчерпан". "Более того, мы видим, что он не работает по своей сути", — заявил Небензя.