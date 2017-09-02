ООН, 2 сен – РИА Новости. Конкретного политико-дипломатического плана урегулирования проблемы вокруг ракетной программы КНДР в Совете Безопасности ООН пока нет, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Ни у кого нет политико-дипломатического решения. Но вовлекать КНДР в политическое урегулирование необходимо", — заявил Небензя в интервью российским журналистам в Нью-Йорке.

На данный момент, по его словам, единственной конкретной инициативой является совместное предложение России и Китая по "дорожной карте" урегулирования. "Все мои коллеги в СБ ООН говорят о необходимости поиска стратегии урегулирования, но пока кроме этого у нас на столе ничего нет", — отметил он.

Он не уточнил, будут ли Москва и Пекин работать над тем, чтобы на основе совместного предложения двух стран была подготовлена резолюция СБ ООН по решению проблем на Корейском полуострове. "Нам бы хотелось, чтобы СБ ООН принял резолюцию по КНДР, которая бы давала четкие ориентиры того, как этот кризис будет решаться", — сказал дипломат.

Россия и Китай разработали дорожную карту по решению проблем Корейского полуострова (план "двойного замораживания"). В частности, обе страны предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе. Предполагается, что параллельно противостоящие стороны приступят к переговорам и утвердят общие принципы взаимоотношений, включающих неприменение силы и намерение прилагать усилия по денуклеаризации Корейского полуострова. Россия также предложила разработать дорожную карту постепенного восстановления доверия и создания условий для возобновления шестисторонних переговоров.

Эту инициативу уже поддержали некоторые страны, в частности, Германия. США, однако, по-прежнему заявляют, что рассматриваются все варианты решения северокорейской проблемы, в том числе военный.

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