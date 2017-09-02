ООН, 2 сен – РИА Новости. Конкретного политико-дипломатического плана урегулирования проблемы вокруг ракетной программы КНДР в Совете Безопасности ООН пока нет, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
На данный момент, по его словам, единственной конкретной инициативой является совместное предложение России и Китая по "дорожной карте" урегулирования. "Все мои коллеги в СБ ООН говорят о необходимости поиска стратегии урегулирования, но пока кроме этого у нас на столе ничего нет", — отметил он.
Он не уточнил, будут ли Москва и Пекин работать над тем, чтобы на основе совместного предложения двух стран была подготовлена резолюция СБ ООН по решению проблем на Корейском полуострове. "Нам бы хотелось, чтобы СБ ООН принял резолюцию по КНДР, которая бы давала четкие ориентиры того, как этот кризис будет решаться", — сказал дипломат.
Эту инициативу уже поддержали некоторые страны, в частности, Германия. США, однако, по-прежнему заявляют, что рассматриваются все варианты решения северокорейской проблемы, в том числе военный.
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