Постпред России при ООН надеется на скорую встречу Лаврова и Тиллерсона

ООН, 2 сен – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ожидает, что главы внешнеполитических ведомств России и США Сергей Лавров и Рекс Тиллерсон проведут встречу во время предстоящей сессии Генассамблеи в Нью-Йорке в сентябре.

Ранее посол США в Москве Джон Теффт заявлял, что Тиллерсон и Лавров могут встретиться на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре.

По словам Небензи, глава МИД РФ и госсекретарь США "в любом случае будут пересекаться на Генассамблее в разных форматах", в том числе в ходе традиционной встречи членов Совбеза с генеральным секретарем ООН.

"Я думаю, что встреча будет. На сегодняшний день у меня нет подтверждения, потому что к нам не было обращения. Мы пока не располагаем информацией о том, когда она состоится. Я исхожу из того, что встреча здесь тоже произойдет", — заявил российским журналистам постпред.

Он отметил, что в целом "в ходе сегмента высокого уровня Генассамблеи проходит огромное количество двусторонних встреч нашего министра со своими коллегами", и на данный момент с запросом на встречу "обращались многие". "Думаю, что с большинством, со значительным количеством своих коллег министр, в ходе ГА встретится", — рассказал дипломат.

Предстоящая 72-я сессия Генеральной Ассамблеи откроется 12 сентября в штаб-квартире ООН. Общеполитические дебаты в рамках недели высокого уровня начнутся 19 сентября 2017 года.