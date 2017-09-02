Украина проведет собственные учения одновременно с "Западом-2017"

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Украина проведет собственные военные учения одновременно с "Западом-2017". Об этом заявил главнокомандующий вооруженных сил Украины Виктор Муженко. Его слова приводит сайт министерства обороны страны.

Так, с 12 по 15 сентября на Украине пройдут стратегические командно-штабные учения "Несокрушимая устойчивость-2017". Целью учений будет наращивание возможностей по управлению войсками в ходе боевых и оборонительных действий.

"С целью адекватного реагирования на внешние угрозы, в частности, связанные с проведением учений "Запад-2017", был уточнен порядок подготовки Вооруженных сил Украины в текущем году", — отметил Муженко, выступая в Национальном университете обороны Украины.

По его словам, российско-белорусские учения имеют "более широкий контекст, чем объявлено": они якобы направлены на подготовку наступательных действий и несут угрозу для стран НАТО.

Поводом для начала "агрессии", утверждает Муженко, могут послужить "масштабные провокации" на территории Восточной Украины или стран Балтии, в рамках которых будет демонстрироваться ущемление прав и свобод русскоязычного населения.

Он добавил, что Украина просчитывает "различные сценарии действий противника".

Совместные учения России и Белоруссии "Запад-2017" пройдут с 14 по 20 сентября. Власти обеих стран неоднократно заявляли, что все мероприятия учений будут открыты для иностранных наблюдателей.