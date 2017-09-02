Тысячи аргентинцев требуют у властей возвращения пропавшего демонстранта

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Десятки тысяч человек вышли на акцию протеста в столице Аргентины Буэнос-Айресе после исчезновения демонстранта месяц назад, передает телеканал Telesur.

Tens of thousands demand the return of missing Argentine activist Santiago Maldonado https://t.co/KlU5a1ZlFu pic.twitter.com/HJJOLCnAXV — Al Jazeera News (@AJENews) 2 сентября 2017 г.

В августе 28-летний Сантьяго Мальдонадо пропал в ходе акции протеста.

По данным телеканала, демонстранты собрались напротив президентского дворца и призывали найти Мальдонадо.

Родственники молодого человека обвиняют правительство в том, что оно позволило полиции "насильно" увезти Мальдонадо с акции протеста. В свою очередь власти отрицают причастность к инциденту.

"Nos mienten en la cara": Miles de argentinos exigen la aparición de Santiago Maldonado (Fotos) https://t.co/v6mSaAd6fC pic.twitter.com/lRrVQTbYq0 — RT en Español (@ActualidadRT) 2 сентября 2017 г.

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