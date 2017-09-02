Украинские силовики 6 раз за сутки нарушили режим тишины, сообщили в ЛНР

ЛУГАНСК, 2 сен — РИА Новости. Украинские силовики шесть раз за минувшие сутки нарушили "режим тишины" в Донбассе, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины ранее в Минске договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья — с начала конфликта для того, чтобы обеспечить "режим тишины" к 1 сентября.

"За сутки украинские силовики шесть раз нарушили режим прекращения огня, применив гранатометы и стрелковое оружие", — сообщили в пресс-службе.

По данным оборонного ведомства республики, обстрелам подверглись районы населенных пунктов Красный Яр, Желобок, Фрунзе, Первомайск. Всего по территории республики было выпущено более 40 снарядов.

"По предварительным данным, разрушений строений и пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет", — уточнили в пресс-службе Народной милиции.