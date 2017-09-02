Украинские силовики 6 раз за сутки нарушили режим тишины, сообщили в ЛНР

ЛУГАНСК, 2 сен — РИА Новости. Украинские силовики шесть раз за минувшие сутки нарушили "режим тишины" в Донбассе, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
"За сутки украинские силовики шесть раз нарушили режим прекращения огня, применив гранатометы и стрелковое оружие", — сообщили в пресс-службе.
По данным оборонного ведомства республики, обстрелам подверглись районы населенных пунктов Красный Яр, Желобок, Фрунзе, Первомайск. Всего по территории республики было выпущено более 40 снарядов.
"По предварительным данным, разрушений строений и пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет", — уточнили в пресс-службе Народной милиции.