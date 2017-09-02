Силовики более 20 раз нарушили режим прекращение огня, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Сентябрь 2017 (17)

Крыша здания, поврежденная в результате обстрела, в Донецке. Архивное фото

Крыша здания, поврежденная в результате обстрела, в Донецке. Архивное фото

ДОНЕЦК, 2 сен — РИА Новости. Украинские силовики более 20 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, сказал журналистам представитель оперативного командования ДНР.

"За прошедшие сутки вооруженные силы Украины 21 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 12 населённых пунктов республики, по которым применялись: минометы, БТР и БМП, гранатометы и стрелковое оружие", — сказал представитель ведомства.

Также в оперативном командовании добавили, что в 5.45 (мск) силовики произвели обстрел населенного пункта Коминтерново на юге ДНР. Всего выпущено пять мин калибром 120 миллиметров.