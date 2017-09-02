Петицию с просьбой признать Сороса террористом подписали 100 тысяч человек

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Петиция с просьбой к президенту США Дональду Трампу признать американского миллиардера Джорджа Сороса террористом набрала необходимые 100 тысяч подписей для того, чтобы ее рассмотрели в администрации президента, свидетельствуют данные сайта Белого дома, где размещена петиция.

Ранее сообщалось, что петицию подписали 82 тысячи 84 человека.

По последним данным, число подписавших петицию выросло до 100 тысяч 262 человек. Дедлайн для сбора необходимого числа подписей был назначен на 19 сентября 2017 года.

В тексте петиции говорится, что "Джордж Сорос умышленно и на постоянной основе пытался дестабилизировать и совершать иные акты насилия против Соединенных Штатов и их граждан".

В связи с этим, как считают подписавшие петицию, "федеральное правительство США и министерство юстиции должны немедленно объявить Джорджа Сороса и все его организации и их членов террористами" и "изъять все его личное имущество и активы в рамках Закона о конфискации гражданского имущества".

Джордж Сорос — американский финансист и инвестор. Его деятельность вызывает неоднозначную оценку: о миллиардере часто говорят как о финансовом спекулянте. Компания Сороса Quantum почти за 40 лет своей работы заработала рекордные для хедж-фондов 35 миллиардов долларов. Только на ипотечном кризисе в США финансист выручил за 2 года около 1 миллиарда долларов. Активно Сорос занимается и политикой: его фонды неоднократно обвинялись в организации смены власти в ряде государств. Сам финансист не отрицает, что его деньги помогли, в частности, провести "оранжевую революцию" на Украине в 2004 году и "евромайдан" в 2013 году.