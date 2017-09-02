Трамп назвал кандидатов на должности послов США в Германии и Индии

ВАШИНГТОН, 2 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в пятницу назвал кандидатуры, которые он намерен выдвинуть на посты послов в Германии и Индии, сообщает пресс-служба Белого дома.

Пиарщик из ООН

Согласно действующей процедуре, президент должен будет внести кандидатуры послов в сенат США. Там их рассмотрит комитет по иностранным делам, который, как правило, приглашает кандидатов на слушания, а затем за или против них проголосует весь состав сената.

На должность посла в Германии предложен 50-летний Ричард Гренелл, большая часть карьеры которого была связана с работой в сфере общественных связей. По этой специальности он получил два высших образования в Евангелическом и Гарвардском университетах.

При президенте Джордже Буше-младшем Гренелл был пресс-секретарем миссии США при ООН (дольше него этот пост в американской миссии никто не занимал). После ухода с этой должности он активно сотрудничал с целым рядом изданий и телеканалов США.

В 2012 году Гренелл был официальным представителем кандидата в президенты США республиканца Митта Ромни. По данным СМИ, он был первым гомосексуалистом на такой должности у кандидатов от республиканцев. В итоге под давлением консервативной части партии он вынужден был уйти.

Управленец из внешторга

На должность посла в Индии президент выбрал 62-летнего Кеннета Джастера, выпускника школы управления при Гарвардском университете.

До последнего времени он занимал пост заместителя помощника президента США по международным экономическим вопросам и одновременно был замдиректора национального экономического совета при президенте. В этой должности он вел переговоры со многими ключевыми партнерами США, включая Китай, Германию, Японию, Южную Корею, Канаду, Саудовскую Аравию и Индию.

В 2001-2005 годах Джастер работал заместителем министра торговли. На этом посту он был сопредседателем группы по сотрудничеству США и Индии по высоким технологиям. Также он курировал вопросы, связанные с экспортом стратегически важных технологий и вооружения.

В конце 1980-х – начале 1990-х годов Джастер работал в госдепартаменте. Кроме того, Джастер много лет отработал в частном секторе, в частности в таких фирмах как Arnold & Porter, Warburg Pincus LLC, Salesforce.com.