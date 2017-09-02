В Аргентине арестовали подростка, готовившего массовые самоубийства

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Семнадцатилетний подросток, готовивший массовые самоубийства по всему миру, арестован в Аргентине, пишет издание El Pais.
Сотрудничество баскской полиции с компаниями, оказывающими интернет-услуги, позволило установить, что предполагаемый организатор массового суицида проживал в Аргентине.
Затем сотрудники Ertzaintza связались с аргентинскими коллегами, и за шесть дней до выбранной даты молодой человек был арестован.
Издание отмечает, что в комнате подростка были обнаружены ножи и лезвии, а также марля, которая была пропитана кровью. Сообщается, что несовершеннолетний находится под опекой специалистов-психиатров.