В Нигерии около 20 человек стали жертвами нападения боевиков "Боко Харам"

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. По меньшей мере 18 человек погибли в результате нападения боевиков радикальной исламистской группировки "Боко Харам" на северо-востоке Нигерии, сообщает агентство Рейтер.

По данным агентства, нападение было совершенно в пятницу под покровом ночи. Вооруженные ножами неизвестные напали на жителей населенного пункта Банки в 130 километрах от города Майдугури, в результате чего 18 человек погибли.

В Нигерии действует радикальная исламистская группировка "Боко Харам". Ее боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране. Группировка стоит за большинством терактов, регулярно совершаемых в ответ на направленную против нее военную кампанию, которую проводят Нигер, Камерун и Чад.