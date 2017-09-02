Жители Хьюстона спасаются с затопленного района после урагана Харви, штат Техас. 29 августа 2017

Жители Хьюстона спасаются с затопленного района после урагана Харви, штат Техас. 29 августа 2017

ТРАМП ЗАПРОСИЛ У КОНГРЕССА $7,85 МЛРД В КАЧЕСТВЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ В СВЯЗИ С УРАГАНОМ "ХАРВИ" — АГЕНТСТВО РЕЙТЕР СО ССЫЛКОЙ НА БЕЛЫЙ ДОМ

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