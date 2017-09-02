Трамп предложил кандидата на пост главы НАСА

ВАШИНГТОН, 2 сен – РИА Новости. Президенты США Дональд Трамп намерен предложить на пост директора Национального агентства по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) конгрессмена-республиканца Джеймса Брайденстина, сообщает пресс-служба Белого дома.

Брайденстин, которому в июне исполнилось 42 года, с 2013 года представляет в палате представителей конгресса США штат Оклахома. Он входит в состав комитета по вооруженным силам и комитета по науке, космосу и технологиям.

Свою карьеру Брайденстин начинал как летчик военно-морской авиации, он участвовал в операциях в Ираке и Афганистане. По окончании службы он руководил музеем и планетарием в Оклахоме, служил в авиации национальной гвардии штата.