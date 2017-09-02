Мэр Хьюстона оценил стоимость уборки завалов в городе после урагана "Харви"

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Мэр города Хьюстон Сильвестр Тернер заявил, что городу необходимы от 75 до 100 миллионов долларов на уборку завалов после наводнений, передает телеканал CNN.

"Немедленно нам нужны только на уборку завалов от 75 до 100 миллионов долларов ", — сказал Тернер. Он добавил, что также тем, кто остался в своих домах, необходима помощь сотрудников агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA).

"Харви" стал самым разрушительным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился ураган "Катрина", который привел к затоплению территории города Новый Орлеан в Луизиане.