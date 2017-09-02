В США медсестру задержали за отказ взять кровь у пациента без сознания

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Полицейский в штате Юта задержал медсестру за отказ взять кровь у пациента, находившегося без сознания, сообщает издание Salt Lake Tribune.

Как пишет издание, медсестра выполняла свою работу и действовала в соответствии с законом, запрещающим брать кровь у пациентов в бессознательном состоянии без наличия ордера или согласия пациента.

Тем не менее, отмечается, что полицейский потребовал взять кровь у пациента, который пострадал в результате ДТП. "Я или уйду с кровью в колбе, или с телом на буксире", — приводит слова полицейского газета. За отказ взять кровь, как сообщает издание, он скрутил медсестре руки и надел наручники.

Полиция начала расследование инцидента.