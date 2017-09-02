Обращайтесь в ФБР. Госдеп ушел от ответа об обысках в генконсульстве России

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Госдепартамент США не стал комментировать заявление представителя российского МИД Марии Захаровой, что американские спецслужбы намерены провести обыски в генконсульстве РФ в Сан-Франциско.
Закрытие генконсульства
Как сообщили в Белом доме, решение о закрытии генконсульства принимал президент США Дональд Трамп.
В Госдуме уже заявили, что Россия не оставит без ответа подобные действия Вашингтона.
"Мы ответим на это адекватно. Мы предупреждали об этом, что на все действия у нас будет ответ", — сказал зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
Глава МИД РФ Сергей Лавров пообещал "жесткий ответ" на требование Вашингтона.
"Мы будем жестко отвечать на те вещи, которые наносят нам ущерб абсолютно на ровном месте и которые продиктованы только желанием испортить наши отношения с Соединенными Штатами", — сказал министр.
В Кремле требование американских властей назвали "рейдерским захватом", а также заявили, что Москва "спокойно подумает" над ответом на эти действия.
Обыски в генконсульстве
Первого сентября официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова заявила, что американские спецслужбы намерены провести обыск в российском генконсульстве в Сан-Франциско, а также в квартирах сотрудников.
Реакция Госдепа
Как заявили в американском внешнеполитическом ведомстве, вопросами, связанными с возможными обысками в российском генеральном консульстве в Сан-Франциско, необходимо обращаться в ФБР.
"Государственный департамент будет обеспечивать и поддерживать объекты недвижимости в соответствии с нашими обязанностями. Я хотел бы направить вас к ФБР с любыми вопросами, связанными с обыском", — сказал РИА Новости представитель Госдепа.
"Консервация российско-американских отношений"
Ранее также сообщалось о дыме, который шел из трубы генконсульства РФ в Сан-Франциско.
Комментируя этот инцидент, представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в помещении ведутся мероприятия по консервации здания. Она также поиронизировала на тему российско-американских отношений.
"Генконсульства занимаются консервацией здания. Хотя нет. Никакого не здания. Они консервируют российско-американские отношения. Чтобы сохранить их для лучших времен", — написала Захарова на своей странице в Facebook.