Обращайтесь в ФБР. Госдеп ушел от ответа об обысках в генконсульстве России

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Госдепартамент США не стал комментировать заявление представителя российского МИД Марии Захаровой, что американские спецслужбы намерены провести обыски в генконсульстве РФ в Сан-Франциско.

Закрытие генконсульства

В конце августа американские власти потребовали от Москвы закрыть российское генконсульство в Сан-Франциско и еще два консульских объекта в Вашингтоне до второго сентября. Как отметили в Вашингтоне, закрытие российского генконсульства направлено на сохранение дипломатического паритета — теперь и в США, и в РФ будет по три генконсульства с каждой стороны. Однако в российском МИД отметили, что ранее Москва предлагала американским властям открыть на территории России четвертое генконсульство, но США не стали делать этого.

Как сообщили в Белом доме, решение о закрытии генконсульства принимал президент США Дональд Трамп.

В Госдуме уже заявили, что Россия не оставит без ответа подобные действия Вашингтона.

"Мы ответим на это адекватно. Мы предупреждали об этом, что на все действия у нас будет ответ", — сказал зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Российский посол в США Анатолий Антонов также отметил, что Москва без "истерических порывов" ответит на решение американских властей о закрытии российских дипломатических объектов.

Глава МИД РФ Сергей Лавров пообещал "жесткий ответ" на требование Вашингтона.

"Мы будем жестко отвечать на те вещи, которые наносят нам ущерб абсолютно на ровном месте и которые продиктованы только желанием испортить наши отношения с Соединенными Штатами", — сказал министр.

В Кремле требование американских властей назвали "рейдерским захватом", а также заявили, что Москва "спокойно подумает" над ответом на эти действия.

Обыски в генконсульстве

Первого сентября официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова заявила, что американские спецслужбы намерены провести обыск в российском генконсульстве в Сан-Франциско, а также в квартирах сотрудников.

Реакция Госдепа

При этом дипломат подчеркнула, что речь идет о "вторжении в консульское учреждение и жилища дипломатических работников", а закрытие дипведомств представляет "прямую угрозу для безопасности граждан России".

Как заявили в американском внешнеполитическом ведомстве, вопросами, связанными с возможными обысками в российском генеральном консульстве в Сан-Франциско, необходимо обращаться в ФБР.

"Государственный департамент будет обеспечивать и поддерживать объекты недвижимости в соответствии с нашими обязанностями. Я хотел бы направить вас к ФБР с любыми вопросами, связанными с обыском", — сказал РИА Новости представитель Госдепа.

"Консервация российско-американских отношений"

Ранее также сообщалось о дыме, который шел из трубы генконсульства РФ в Сан-Франциско.

Агентство Ассошиэйтед Пресс отмечало, что пожарных вызвали к зданию консульства, которые убедились, что дым идет из печной трубы, пожара в здании нет.

Комментируя этот инцидент, представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в помещении ведутся мероприятия по консервации здания. Она также поиронизировала на тему российско-американских отношений.

"Генконсульства занимаются консервацией здания. Хотя нет. Никакого не здания. Они консервируют российско-американские отношения. Чтобы сохранить их для лучших времен", — написала Захарова на своей странице в Facebook.