СМИ сообщили, что Обама станет самым высокооплачиваемым экс-президентом

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Содержание экс-президента США Барака Обамы в 2018 году обойдется американским налогоплательщикам в 1,15 миллиона долларов, сообщает издание Washington Times.

Как пишет газета, на содержание Обамы будет потрачено больше, чем на предыдущих президентов. Так, за содержание Джорджа Буша-старшего американцы заплатят 942 тысячи долларов, а Джимми Картера — 456 тысяч долларов.

Эти выплаты производятся в соответствии с законом, принятым в 1950-х годах. В них входят пенсий экс-президентов, а также они покрывают расходы на офис и связь. При этом содержание охраны экс-лидеров США не входит в эти расходы. Предположительно, безопасность президентов обходится в десятки миллионов долларов.