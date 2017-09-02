СМИ: США составили график военного патрулирования в Южно-Китайском море

ВАШИНГТОН, 1 сен – РИА Новости. Тихоокеанское командование США (PACOM) составило график военного патрулирования в Южно-Китайском море, где у Китая и других стран региона есть территориальные споры, сообщает издание Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на неназванных американских чиновников.

"Тихоокеанское командование США разработало план проведения так называемых операций по свободному судоходству два-три раза в предстоящие несколько месяцев", — пишет издание.

Время и место предстоящих операций источники WSJ назвать отказались.

Wall Street Journal отмечает, что составление такого плана отличается от подхода прежней администрации США, когда проведение таких операций зависело от множества "политических факторов". Теперь же плановый характер патрулирования поможет нивелировать аргументы Китая, когда он обвиняет США в дестабилизации ситуации в регионе путем такого патрулирования, считают американские чиновники.

Издание напоминает, что при прежней администрации Барака Обамы (в 2009-17 годах) было четыре таких операции, а при действующей администрации Дональда Трампа – уже три (из тех, о которых известно).

Пекин на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет прежде всего об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). В этот спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.

США не являются стороной спора, но не признают претензии Китая и настаивают на своем праве "свободного судоходства" в регионе.