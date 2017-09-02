На химическом заводе в Техасе произошел пожар

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Пожар произошел на химическом заводе Arkema в Техасе, где в четверг произошли два взрыва, передает телеканал CNN.

В четверг сообщалось, что два взрыва произошли на химзаводе Arkema в Техасе, оказавшемся в зоне шторма "Харви". Территорию предприятия затопило из-за наводнения, вызванного штормом, это нарушило работу завода. Доступа на предприятие пока нет.

По данным телеканала, в настоящее время снова видны огонь и черный дым со стороны химзавода.

Техас столкнулся с наводнениями из-за шторма "Харви". Он стал самым разрушительным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился ураган "Катрина", который привел к затоплению территории города Новый Орлеан в Луизиане.