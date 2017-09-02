Рожденный в России. СМИ узнали о маленьком сыне Виктора Януковича

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. У бывшего президента Украины Виктора Януковича родился сын после того, как он покинул страну, сообщает издание "Страна.ua".

Трехлетний сын

Отмечается, что на сегодняшний день бывший украинский лидер воспитывает трехлетнего сына, который родился в России после событий на Украине в 2014 году.

"Виктор Янукович, экс-президент Украины, занят отцовскими хлопотами. Как стало известно "Стране" из источников в окружении Януковича, 67-летний Виктор Федорович воспитывает младшего сына, которому сейчас около трех лет. Гражданская супруга Любовь Полежай родила в России в 2014 году. Получается, что покинула она Украину после событий на Майдане, будучи уже на сносях", — пишет "Страна.ua".

У Виктора Януковича есть также старший сын Александр. Другой сын бывшего украинского лидера Виктор погиб в 2015 году на Байкале.

Сообщения о разводе

Ранее Spiegel сообщил, что Янукович развелся со своей женой Людмилой, на которой был женат 45 лет, и проживает с сестрой своей бывшей кухарки. В статье в немецком журнале, посвященной личной жизни бывшего президента Украины, также говорилось, что финансовую помощь Януковичу оказывает его сын Александр.

Дело Януковича

Однако в пресс-службе бывшего лидера Украины опровергли эти сообщения и назвали "домыслами" заявления о сожительстве Януковича с сестрой своей бывшей кухарки.

После государственного переворота на Украине в 2014 году Виктора Януковича и некоторых других бывших чиновников хотят привлечь к ответственности. В частности, против бывшего президента страны возбудили несколько уголовных дел, в том числе о госизмене. По этому делу прокуратура намерена потребовать пожизненного заключения для Януковича.

Следствие утверждает, что бывший президент страны, находясь на территории РФ в марте 2014 года, якобы призвал российского лидера Владимира Путина "ввести на Украину оккупационные войска".

Сам Янукович не признает свою вину, а российские власти опровергают эту информацию.