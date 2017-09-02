Выброс газа у побережья Великобритании мог произойти с затонувшего корабля

ЛОНДОН, 2 сен — РИА Новости, Денис Ворошилов. Выброс неизвестного газа у южного побережья Англии мог произойти с борта затонувшего корабля или с потерянного в море судна, сообщило британское агентство мореходства и береговой охраны.

Инцидент произошел 27 августа недалеко от города Истборн на побережье Ла-Манша. После 17.00 по местному времени люди, находившиеся на берегу между городами Истборн и Сифорд, стали жаловаться на раздражение глаз и горла, полиция и медики заявили о том, что на побережье был распылен неизвестный газ. Источник выброса не был определен, некоторые очевидцы заявляли о выбросе хлора, что позже не подтвердилось. За медпомощью обратились 150 человек.

"Агентство проводит расследование, произошел ли выброс с борта затонувшего корабля или с потерянного в море и дрейфующего грузового судна, о котором ранее не сообщалось. В рамках расследования мы изучаем ряд версий. Мы определили около 180 судов, который проходили через пролив в районе Истборна 27 августа", — говорится в сообщении агентства.

Ранее поиском источника выброса занималась полиция графства Восточный Суссекс, однако удалось выяснить, что облако газа пришло с моря. При выбросе газа никто серьезно не пострадал, госпитализация никому из пострадавших не потребовалась.

"Расследование продолжается. Мы сотрудничаем со всеми экологическими и общественными организациями и регуляторами. Однако пока мы не можем сообщить иных подробностей", — отмечается в заявлении агентства.