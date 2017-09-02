Трамп намерен обсудить с мировыми лидерами реформу ООН

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Американский лидер Дональд Трамп намерен провести встречу с мировыми лидерами 18 сентября в Нью-Йорке, чтобы обсудить вопрос, связанный с реформой ООН, сообщает Рейтер со ссылкой на поступивший в его распоряжение проект декларации.

Агентство сообщает, что мировые лидеры будут приглашены на встречу, если подпишут декларацию из десяти пунктов с призывом к генсеку ООН Антониу Гутеррешу "начать эффективную реформу" организации.

"Мы поддерживаем усилия генерального секретаря по внесению конкретных изменений в рамках ООН, чтобы лучше согласовывать работу по гуманитарной помощи, развитию и защите мирных инициатив ", — говорится в проекте декларации.

Ранее сообщалось, что президент США намерен выступить с речью на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре.

Двенадцатого сентября в штаб-квартире организации Объединенных Наций откроется 72-ая Генеральная Ассамблея, а с 19 сентября начнутся обсуждение общеполитических вопросов в рамках недели высокого уровня.