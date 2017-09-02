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В мире

Самая богатая мафия на планете: как устроена якудза

08:0002.09.2017
(обновлено: 08:11 02.09.2017)
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© AFP 2017 / Fred DufourМужчина с традиционной японской татуировкой Ирезуми на фестивале Сандзя-мацури в ТокиоМужчина с традиционной японской татуировкой Ирезуми на фестивале Сандзя-мацури в Токио
© AFP 2017 / Fred Dufour

Японская мафия — одна из самых "процветающих" в мире. Общая численность якудза составляет от 80 до 110 тысяч человек, а наиболее крупный клан — Ямагути-гуми — считается самой богатой преступной группировкой планеты. В 2015 году ее доход составил более 80 миллиардов долларов.

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости, Давид Нармания. Корни японской мафии уходят в средневековье. Считается, что предками нынешних якудза или, как их еще называют, борекудан (хотя сами они не любят это прозвище) были мелкие уличные торговцы — текия — и любители азартных игр — бакуто. Само слово "якудза" означает худшую комбинацию в карточной игре ойте-кабу. Изначально предки японских мафиози считались изгоями, и поэтому за ними закрепилось это прозвище.

© AFP 2017 / Fred DufourМужчины с традиционной татуировкой якудза Ирезуми на фестивале Сандзя-мацури в Токио
© AFP 2017 / Fred Dufour
Мужчины с традиционной татуировкой якудза Ирезуми на фестивале Сандзя-мацури в Токио

Якудза известны своей традицией нанесения татуировок. У некоторых мафиози ими покрыто почти все тело. Татуировки борекудан имеют скрытый от посторонних смысл. Например, первая, как правило, обозначает переход из семьи родителей в новую семью — якудза. Демонстрировать их не принято — как правило члены кланов предпочитают закрытую одежду. Единственным исключением, когда постороннему можно увидеть их татуировки, является синтоистский праздник Сандзя-мацури.

© AFP 2017 / Fred DufourМужчина с традиционной татуировкой якудза Ирезуми на фестивале Сандзя-мацури в Токио
© AFP 2017 / Fred Dufour
Мужчина с традиционной татуировкой якудза Ирезуми на фестивале Сандзя-мацури в Токио

Другая "традиция" якудза касается наказаний. За провинности перед кланом мафиози отрубают фаланги пальцев — по одной за каждый значимый проступок, причем, сделать это должен сам виновник. Когда один палец отрезан до конца — он переходит к следующему. Этот обычай также пришел из прошлого: чем меньше пальцев оставалось у якудза, тем сложнее ему было держать меч, а значит — росла его зависимость от защиты босса и клана. Сейчас же это носит скорее символическое значение.

© AFP 2017 / Fred DufourМужчина с традиционной татуировкой якудза Ирезуми на фестивале Сандзя-мацури в Токио
© AFP 2017 / Fred Dufour
Мужчина с традиционной татуировкой якудза Ирезуми на фестивале Сандзя-мацури в Токио

Узы, которые связывают членов клана якудза, сродни семейным. Авторитет главы сообщества непререкаем, а рядовые участники считают друг друга братьями. Главной фигурой в иерархии является босс — оябун. Его правой рукой считается сайко-комон (старший советник). Также оябуну подчинены санро-кай (группа менее влиятельных советников), со-хомбуте (руководитель штаба), вакагасира и сятэйгасира, который командуют непосредственно исполнителями поручений босса: ке-дай и сятэй — старшими и младшими "братьями". Сайко-комон отвечает за административную составляющую дел — в его подчинении находятся бухгалтеры-кайкэй и юридические консультанты сингиин.

© AFP 2017 / Fred DufourМужчина с традиционной татуировкой якудза Ирезуми на фестивале Сандзя-мацури в Токио
© AFP 2017 / Fred Dufour
Мужчина с традиционной татуировкой якудза Ирезуми на фестивале Сандзя-мацури в Токио

Как правило, рядовые члены клана редко покидают подконтрольную территорию — только в случае получения особо выгодных "заказов" или с целью войны с конкурентами.

Всего в Японии действует более 20 кланов якудза. Наиболее крупными считаются Ямагути-гуми, Сумиеси-кай и Инагава-кай. Члены этих кланов составляют около 70% якудза. В 2015 году произошел раскол наиболее самой многочисленной группировки — Ямагути-гуми. От нее откололись около трех тысяч человек.

© AFP 2017 / Fred DufourМужчина с традиционной татуировкой якудза Ирезуми на фестивале Сандзя-мацури в Токио
© AFP 2017 / Fred Dufour
Мужчина с традиционной татуировкой якудза Ирезуми на фестивале Сандзя-мацури в Токио

Спектр деятельности якудза весьма обширен: проституция, игорный бизнес, наркотики, торговля оружием, контрабанда. Сильны позиции мафии и в порноиндустрии. При этом борекудан стремятся хотя бы отчасти легализовать источники своих доходов, вкладывая деньги в строительство, индустрию развлечений, торговлю акциями и аудиторские услуги. В 2013 году несколько значимых членов якудза были арестованы за вмешательство в работы по восстановлению АЭС "Фукусима", поскольку помогали в поиске нелегальной рабочей силы.

В свете подготовки к летним Олимпийским играм — 2020, которые пройдут в Токио, якудза ожидают роста доходов — они владеют значительной долей строительных компаний в стране.

© AFP 2017 / Fred DufourМужчины демонстрируют традиционные татуировки якудза Ирезуми на фестивале Сандзя-мацури в Токио
© AFP 2017 / Fred Dufour
Мужчины демонстрируют традиционные татуировки якудза Ирезуми на фестивале Сандзя-мацури в Токио

Японские власти пытаются бороться с влиянием мафии, но говорить о полной победе пока рано. Влияние кланов слишком велико, и порой в прессе появляются материалы о связях тех или иных членов правительства с борекудан. Стремление к легализации своей деятельности помогает якудза в противостоянии с властями. Кланы больше не являются чем-то тайным — адреса их штаб-квартир можно найти на сайте Национального полицейского агентства Японии.

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