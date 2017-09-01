Доступ к российскому консульству в Сан-Франциско закроют со 2 сентября

ВАШИНГТОН, 1 сент — РИА Новости. Доступ к заблокированной дипломатической собственности РФ в Сан-Франциско со 2 сентября будет осуществляться только с разрешения госдепартамента, заявил РИА Новости в пятницу представитель ведомства.

"России больше не будет разрешено использовать эти объекты для дипломатических, консульских или жилых целей. Общественные операции в консульстве в Сан-Франциско должны прекратиться до 2 сентября", — сказал он.

"Объекты будут закрыты, а вход или доступ к объектам недвижимости будет предоставлен только с разрешения госдепартамента", — добавил собеседник агентства.

Ранее госдеп потребовал закрыть консульство России в Сан-Франциско и два здания торгпредства в Вашингтоне и Нью-Йорке до 2 сентября, мотивируя это ответом на российское предложение сократить численность работников дипмиссии США в РФ. Россия назвала эти действия недружественным шагом.