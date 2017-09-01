Спецслужбы США проведут обыск в российском генконсульстве в Сан-Франциско

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 31 августа 2017

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 31 августа 2017

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Спецслужбы США 2 сентября проведут обыск в генеральном консульстве России в Сан-Франциско, а также в квартирах сотрудников дипведомства. Об этом сообщает официальный представитель МИД Мария Захарова.

"Американские спецслужбы вознамерились 2 сентября провести обыск в Генеральном консульстве в Сан-Франциско, в том числе в квартирах сотрудников, проживающих в его здании и имеющих иммунитет, для чего предписали, чтобы они и их семьи, включая малолетних и даже грудных детей, на 10-12 часов покинули занимаемые помещения", — заявила она.

Дипломат отметила, что речь идет о "вторжении в консульское учреждение и жилища дипломатических работников", а закрытие дипведомств представляет "прямую угрозу для безопасности граждан России".

"В духе паритета"

Власти США потребовали от России закрыть генконсульство в Сан-Франциско и два торговых представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке в четверг.

Официальный представитель Белого Дома Хизер Науэрт заявила, что США действуют "в духе паритета", поскольку ранее в Штатах работало четыре российских консульства, в то время как в России - только три американских.

При этом она отметила, что на этот раз речь не идет о высылке российских дипломатов или аресте дипсобственности. "США решили позволить российскому правительству удержать некоторые из своих зданий, чтобы предотвратить порочный круг в наших отношениях", — пояснила Науэрт.

Рейдерский захват

Помощник президента России Юрий Ушаков назвал закрытие консульства рейдерским захватом и напомнил Белому дому, что объекты, попавшие в указ президента США Дональда Трампа, являются дипломатической собственностью.

Сейчас американцы опять забирают собственность, закрывают вновь генконсульства. То есть уже пять объектов, всего пять объектов, которые находились у нас в собственности, американцы забрали… Просто рейдерский захват какой-то", — констатировал Ушаков.

"Будем жестко отвечать"

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва примет меры в связи с закрытием генконсульства и торговых представительств.

"Мы будем жестко отвечать на те вещи, которые наносят нам ущерб абсолютно на ровном месте и которые продиктованы только желанием испортить наши отношения с Соединенными Штатами", — сказал дипломат.

При этом он отметил, что в Кремле "не ищут ссоры" с американскими властями и открыты к сотрудничеству с Вашингтоном.

"Мы были всегда дружественно настроены к американскому народу, открыты и сейчас для конструктивного взаимодействия там, где это отвечает российским интересам… Но как вы знаете, для танго нужны двое, пока, по моему, наши американские партнеры исполняют раз за разом индивидуальный брейк-данс", — отметил Лавров.

Наследие Обамы

В декабре 2016 года по инициативе администрации Обамы 35 российских дипломатов были объявлены персонами нон грата и высланы из страны. Кроме того, власти США закрыли два жилых комплекса, находящихся в пользовании у посольства.

В ответ на это российская сторона приняла решение о сокращении штата американских дипведомств до 455 человек. В Вашингтоне пообещали "зеркально" отреагировать на действия Москвы. В начале августа СМИ писали, что США могут потребовать закрыть генконсульство в Сан-Франциско, что подтвердилось сегодня.

При этом представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что Россия ранее предлагала открыть на своей территории четвертое генконсульство для поддержания паритета, однако тогда в Вашингтоне отказались обсуждать этот вопрос.