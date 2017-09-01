Додон не исключил масштабных протестов с целью смены власти в Молдавии

КИШИНЕВ, 1 сен – РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что до конца года могут пройти масштабные антиправительственные митинги с требованием смены власти в стране.

В конце июля Конституционный суд Молдавии признал декрет Додона о проведении 24 сентября республиканского консультативного референдума не соответствующим основному закону. Глава республики планировал вынести на голосование вопросы о расширении полномочий президента, досрочных выборах в парламент, сокращении числа депутатов с 101 до 71, о возврате гражданам выведенного из республиканских банков миллиарда долларов, а также о преподавании истории Молдавии в школах страны. Ранее Додон сообщал, что 24 сентября, когда должен был состояться республиканский консультативный референдум, в стране пройдут протесты.

"24 сентября мы выйдем на протесты в поддержку тех четырех вопросов (по консультативному референдуму). Но если понадобится, то в Кишиневе мы соберемся только для великого национального собрания, где мы должны выйти все вне зависимости от геополитических преференций, для того чтобы свергнуть эту власть", — сказал Додон в эфире телеканала "НТВ-Молдова".

По словам президента, это может произойти в двух случаях: если станет ясно, что власти "готовится к дестабилизации, к войне на Днестре" или "если будет видно, что они запускают инициативы по снятию с должности президента, что тоже приведет к дестабилизации ситуации".

"Вот к этим сценариям мы очень серьезно готовимся. Не исключаю, что резолюцией митингов 24 сентября будет подготовка к великому национальному собранию до конца этого года. Великое национальное собрание – это антиправительственный митинг. Серьезно рассматриваю возможность созыва великого национального собрания, которое закончится не хороводами, а мы поставим точку в этом вопросе", — пояснил молдавский лидер.

Он напомнил, что "обычно те, кто приходит к власти с революцией, в девяти из десяти случаев уходит так же". "А эта власть пришла в Молдавии в результате попытки государственного переворота 7 апреля 2009 года", — добавил Додон.

Президент отметил, что не хочет подобного развития событий. "Я всеми силам пытался и пытаюсь сделать все возможное, чтобы не было дестабилизации ситуации. Но если по-другому никак, то народ выйдет, и президент будет рядом", — сказал он.

Молдавия, согласно конституции, является парламентской республикой, поэтому основная власть сосредоточена у премьер-министра, назначаемого депутатами. Полномочия президента Молдавии ограничены.