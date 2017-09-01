Додон пообещал не допустить развязывания конфликта в Приднестровье

КИШИНЕВ, 1 сен — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил в пятницу, что не допустит развязывания войны в Приднестровье.

"Кишинев никогда на Приднестровье нападать не будет… У нас таких возможностей нет. Не случайно я прошел (проинспектировал — ред.) все военные базы в Молдавии. Нет у нас ничего такого, что мы готовимся к войне. Кишинев не будет делать таких ошибок. Как главнокомандующий и президент никогда это не подпишу", — сказал Додон в эфире на телеканале "НТВ-Молдова".

По словам президента, он понимает, что в превращении региона в очередную горячую точку есть заинтересованные люди на Западе. "Им было бы интересно затащить сюда РФ…, но это ничего общего с нашими национальными интересами не имеет, и мы не должны этого допустить", — добавил Додон.

Молдавский лидер отметил, что его задача, как президента сделать все возможное, чтобы сохранить мир. "Дестабилизация ситуации затронет каждого. Мы любой ценой должны сохранить мир… Мы не допустим вновь разжечь конфликт", — сказал Додон.

Он сообщил, что до конца сентября обратится к Российской Федерации, Европейскому союзу и ОБСЕ с призывом, чтобы они "подтвердили свою позицию и помогли в обеспечении стабильности в Молдавии".

"Это очень важно с учетом геополитических баталий Запад-Восток. Нам нужно, чтобы Россия, ЕС, ОБСЕ выступили еще раз с декларацией. Не исключаю, что мы запустим процесс консультаций на уровне представителей этих важнейших региональных игроков, чтобы обеспечить стабильность в стране", — подчеркнул Додон.