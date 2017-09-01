В российском генконсульстве в Сан-Франциско проведут обыск

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Спецслужбы США намерены 2 сентября провести обыск в генеральном консульстве России в Сан-Франциско, в том числе в квартирах сотрудников диппредставительства. Об этом сообщили в МИД России.

"Американские спецслужбы вознамерились 2 сентября провести обыск в Генеральном консульстве в Сан-Франциско, в том числе в квартирах сотрудников, проживающих в его здании и имеющих иммунитет, для чего предписали, чтобы они и их семьи, включая малолетних и даже грудных детей, на 10-12 часов покинули занимаемые помещения", — говорится в комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой, опубликованном в пятницу вечером.

Она отметила, речь идет о "вторжении в консульское учреждение и жилища дипломатических работников, причем их самих выставляют вон, чтобы не мешали агентам ФБР".

Захарова также указала на то, что требование властей США закрыть российские дипмиссии создает прямую угрозу для безопасности российских граждан.

"Помимо очередного рейдерского захвата дорогостоящих объектов российской государственной собственности, которые нам после их блокирования настойчиво предлагают продать, на этот раз требования властей США создают прямую угрозу для безопасности граждан России", — подчеркивается в комментарии.Решение Вашингтона о закрытии российских дипобъектов подрывают возможности для взаимодействия между двумя странами, добавила Захарова.

"Подобными вызывающими акциями США продолжают отягощать и без того непростую атмосферу двустороннего диалога, подрывают возможности для взаимодействия, в том числе в интересах решения насущных международных проблем", — говорится в комментарии.

По словам Захаровой, от таких мер пострадают "десятки тысяч обычных граждан обеих стран, далеких от политики". "США наглядно демонстрируют, что совершенно не заинтересованы в развитии связей между людьми — сначала прекратили выдавать визы россиянам в своих генконсульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, а теперь лишают возможности американцев получать российские визы в Сан-Франциско", — заключила она.США в четверг вечером объявили о закрытии со 2 сентября российского генконсульства в Сан-Франциско и консульских объектов в Вашингтоне и Нью-Йорке.

Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя решение Вашингтона, заявил, что ответ на этот шаг будет жестким. В то же время он подчеркнул, что Москва не хочет ссориться с Соединенными Штатами и не станет торопиться с ответными мерами. Помощник президента России Юрий Ушаков, в свою очередь, назвал закрытие дипмиссий рейдерским захватом и добавил, что Москва "спокойно подумает" над ответом.