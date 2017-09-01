В российском генконсульстве в Сан-Франциско проведут обыск

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Спецслужбы США намерены 2 сентября провести обыск в генеральном консульстве России в Сан-Франциско, в том числе в квартирах сотрудников диппредставительства. Об этом сообщили в МИД России.
"Американские спецслужбы вознамерились 2 сентября провести обыск в Генеральном консульстве в Сан-Франциско, в том числе в квартирах сотрудников, проживающих в его здании и имеющих иммунитет, для чего предписали, чтобы они и их семьи, включая малолетних и даже грудных детей, на 10-12 часов покинули занимаемые помещения", — говорится в комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой, опубликованном в пятницу вечером.
Захарова также указала на то, что требование властей США закрыть российские дипмиссии создает прямую угрозу для безопасности российских граждан.
"Подобными вызывающими акциями США продолжают отягощать и без того непростую атмосферу двустороннего диалога, подрывают возможности для взаимодействия, в том числе в интересах решения насущных международных проблем", — говорится в комментарии.
Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя решение Вашингтона, заявил, что ответ на этот шаг будет жестким. В то же время он подчеркнул, что Москва не хочет ссориться с Соединенными Штатами и не станет торопиться с ответными мерами. Помощник президента России Юрий Ушаков, в свою очередь, назвал закрытие дипмиссий рейдерским захватом и добавил, что Москва "спокойно подумает" над ответом.