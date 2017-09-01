ВАШИНГТОН, 1 сен — РИА Новости. Конгресс русских американцев (КРА) выражает глубокое сожаление в связи с закрытием российского генерального консульства в Сан-Франциско, говорится в заявлении организации.
"Консульство России очень помогало КРА в его работе по сохранению и продвижению исторического и культурного наследия России, а также оказанию помощи нашим гуманитарным и медицинским программам в России", — говорится в заявлении. Организация поблагодарила генконсула Сергея Петрова и всех дипломатов консульства за сотрудничество.
"КРА выражает обеспокоенность в связи с тем, что закрытие консульства в Сан-Франциско существенно повлияет на нынешнее положение двусторонних российско-американских отношений и надеется на улучшение диалога и взаимопонимания между нашими странами и на расширение сотрудничества в отношениях между США и Россией", — заключили в организации.