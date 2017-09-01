ВАШИНГТОН, 1 сен — РИА Новости. Конгресс русских американцев (КРА) выражает глубокое сожаление в связи с закрытием российского генерального консульства в Сан-Франциско, говорится в заявлении организации.

"Консульство в Сан-Франциско является старейшим и одним из самых известных консульств России в Соединенных Штатах. После закрытия генконсульства все (как русские, так и американцы), желающие получить визы для поездок Россию, будут испытывать затруднения в семи штатах, которые обслуживали службы консульства Сан-Франциско", — говорится в заявлении организации, основанной в 1973 году.

"Консульство России очень помогало КРА в его работе по сохранению и продвижению исторического и культурного наследия России, а также оказанию помощи нашим гуманитарным и медицинским программам в России", — говорится в заявлении. Организация поблагодарила генконсула Сергея Петрова и всех дипломатов консульства за сотрудничество.

"КРА выражает обеспокоенность в связи с тем, что закрытие консульства в Сан-Франциско существенно повлияет на нынешнее положение двусторонних российско-американских отношений и надеется на улучшение диалога и взаимопонимания между нашими странами и на расширение сотрудничества в отношениях между США и Россией", — заключили в организации.