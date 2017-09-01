СМИ: в НАТО разработали 39 способов "сдерживания" России

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. НАТО разослала странам-членам альянса конфиденциальный документ, в котором перечислены варианты реагирования на случай нарушения Россией условий договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом сообщает газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на источник.
Кроме того, предлагается более активно задействовать в Европе самолеты B-2 и B-52, а также повысить оперативную готовность размещенных в Европе эскадрилий бомбардировщиков, способных нести ядерные боеприпасы, говорится в статье.
Как пишет газета, авторы документа призывают начать переговоры с Россией. Они также выступают против того, чтобы США расторгли договор по РСМД и углубились в разработки собственных ракет средней и меньшей дальности. В альянсе считают, что это "может обострить антиамериканские настроения".
Представитель НАТО в ответ на запрос газеты не опроверг и не подтвердил существование указанного документа, однако сообщил, что внутри альянса ведутся дискуссии о соблюдении договора РСМД.
Договор о РСМД запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров. Москва и Вашингтон периодически выдвигают взаимные обвинения в нарушении этого соглашения, подписанного еще в 1987 году.
В российском МИД ранее выражали беспокойство использованием США неаргументированных данных по договору как предлога для кампании о возможных ответных мерах против России. Глава ведомства Сергей Лавров заявлял, что российские власти не раз подтверждали приверженность обязательствам по РСМД и "каких-либо нарушений с нашей стороны не было". Он также отметил, что "США утверждают обратное, но при этом не приводят никакой конкретной информации, которую можно было бы проверить, с тем, чтобы прояснить ситуацию". Министр обратил внимание на то, что у Москвы "имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу некоторых "вольностей" с выполнением договора самими американцами.