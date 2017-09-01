США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
В мире

Коснется россиян: Порошенко подписал указ о биометрическом контроле

20:3301.09.2017
(обновлено: 20:44 01.09.2017)
02570
© Фото : официальный сайт президента УкраиныПрезидент Украины Петр ПорошенкоПрезидент Украины Петр Порошенко
© Фото : официальный сайт президента Украины

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении процедуры биометрического контроля для иностранцев на границе. Текст документа опубликован на сайте главы государства.

Здание МИД Украины. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Закрыть границу: МИД Украины готов к введению визового режима с Россией

Для въезда на территорию Украины будет необходимо направить в надзорные органы уведомление о визите и сдать отпечатки пальцев. Кроме того, указ предусматривает учет приезжих по месту пребывания.

На совершенствование процедуры регистрации иностранцев и оснащение пограничных пунктов необходимой аппаратурой отводится два месяца. В ближайшие несколько недель кабмин должен представить поправки к законам, регламентирующих правила пребывания на территории страны. Планируется, что президентский указ вступит в силу в 2018 году.

Против россиян

По заявлению секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александра Турчинова, указанные меры коснутся, прежде всего, россиян. "Вводится порядок пересечения государственной границы, соответствующие поручения получили органы государственной власти. Обязательное снятие биометрических данных касается в первую очередь отпечатков для граждан других стран и лиц без гражданства, кроме государств, с которыми Украина имеет соответствующие соглашения, то есть понятно, что, в первую очередь, это будет касаться российских граждан, эти вопросы связаны с усилением безопасности", —  сказал он.

Здание Общественной палаты РФ в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
В ОП осудили решение Киева о введении биометрического контроля на границе

В Минюсте Украины подтвердили его слова. "Специальные системы идентификации созданы в первую очередь для тех, кто пересекает границу с территории РФ. Фактически это является системой безопасности, что лучше, нежели визовый режим", — сказал глава ведомства Павел Петренко.

Визовый режим

Ранее в Киеве неоднократно призывали ограничить въезд в страну. Депутат от партии "Блок Петра Порошенко" Ирина Фриз требовала ввести визовый режим с Россией сразу после утверждения безвизового соглашения с ЕС. Ее инициативу поддержал лидер коалиции "Народный фронт" Максим Бурбак, который заявил, что Киев должен "использовать все оправданные методы для борьбы с агрессором, и он должен платить большую цену".

Межгосударственный пункт пропуска. Архивное фото
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Россиянам будет сложнее въехать на Украину, чем другим иностранцам

В 2016 году за ужесточение правил въезда высказался спикер Верховной рады Андрей Парубий. Тогда его инициатива не нашла поддержки у депутатов.

Летом глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что его ведомство готово к изменению правил въезда. "Что касается процедур, МИД все как нужно сделает. Готовимся, у нас есть соответствующий опыт, поэтому за МИД в этом плане не беспокойтесь…  Я считаю, что даже введения визового режима в контексте контроля того, кто прибывает из России, нам мало. Мы должны ввести для этого биометрические паспорта, но потом еще и контроль тех, кто приезжает", — сказал министр.

Визовый режим поддерживает и руководитель службы безопасности Украины Василий Грицак. "Со страной, с которой мы ведем войну, должен быть визовый режим", — приводит его слова агентство "Украинские новости".

Ответные шаги

Российские власти неоднократно заявляли, что примут меры, если Украина решится на изменение процедуры въезда для россиян. Так, глава МИД Сергей Лавров еще в июне пообещал "зеркально" ответить на инициативы Киева.

Сотрудники правоохранительных служб в международном аэропорту в городе Львове, Украина. Архивное фото
© East News / Trukhan Vasyl/Ukrafoto
Эксперт прокомментировал новые правила погранконтроля на Украине

"Когда на нас льется поток грязи, когда наших артистов, деятелей культуры, искусства объявляют персонами non grata, когда отнимают бизнес у российских инвесторов в экономику Украины, когда, наконец, всерьез говорят о введении визового режима, как вы думаете, мы должны все это сглатывать и не отвечать взаимностью?" — отметил дипломат.

В Кремле считают, что ужесточение правил въезда ударит в первую очередь по украинцам и хозяйству страны. "Это опять же из разряда "отморожу уши назло бабушке". Ничего более. Вы знаете, насколько такой шаг может ударить по интересам самих украинцев. Сложно будет переоценить, наверное, негативный эффект для самих жителей Украины",  - подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По мнению директора украинского Института глобальных стратегий Вадима Карасева, введение процедуры биометрического контроля позволит России "действовать без излишнего пафоса и громкости и постепенно ужесточать режим пересечения границы между Украиной и Россией".

Оппозиция в Раде

Идея дальнейшего ужесточения правил въезда не слишком популярна в Верховной раде. Первоначально против нее выступали даже в пропрезидентском "Блоке Петра Порошенко". Сегодня инициативу критикуют в "Оппозиционном блоке", который объединяет противников нынешнего политического курса.

Так, депутат Михаил Добкин назвал разговоры об ограничении въезда россиян и визовом режиме "политическим пиаром". "Я отношусь к этому отрицательно. Возможно, это истинное желание внести в сессионный зал эту инициативу и проголосовать, а возможно, желание в очередной раз создать вокруг себя ауру борцов со всем российским. Это комично выглядит, потому что Украина три года билась над получением безвизового режима с Европой", — заявил парламентарий.

Комментировать
В мире
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Пройдите опрос, чтобы мы могли сделать сайт лучше
НачатьПозже
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена