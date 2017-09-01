Коснется россиян: Порошенко подписал указ о биометрическом контроле

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении процедуры биометрического контроля для иностранцев на границе. Текст документа опубликован на сайте главы государства.

Для въезда на территорию Украины будет необходимо направить в надзорные органы уведомление о визите и сдать отпечатки пальцев. Кроме того, указ предусматривает учет приезжих по месту пребывания.

На совершенствование процедуры регистрации иностранцев и оснащение пограничных пунктов необходимой аппаратурой отводится два месяца. В ближайшие несколько недель кабмин должен представить поправки к законам, регламентирующих правила пребывания на территории страны. Планируется, что президентский указ вступит в силу в 2018 году.

Против россиян

По заявлению секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александра Турчинова, указанные меры коснутся, прежде всего, россиян. "Вводится порядок пересечения государственной границы, соответствующие поручения получили органы государственной власти. Обязательное снятие биометрических данных касается в первую очередь отпечатков для граждан других стран и лиц без гражданства, кроме государств, с которыми Украина имеет соответствующие соглашения, то есть понятно, что, в первую очередь, это будет касаться российских граждан, эти вопросы связаны с усилением безопасности", — сказал он.

В Минюсте Украины подтвердили его слова. "Специальные системы идентификации созданы в первую очередь для тех, кто пересекает границу с территории РФ. Фактически это является системой безопасности, что лучше, нежели визовый режим", — сказал глава ведомства Павел Петренко.

Визовый режим

Ранее в Киеве неоднократно призывали ограничить въезд в страну. Депутат от партии "Блок Петра Порошенко" Ирина Фриз требовала ввести визовый режим с Россией сразу после утверждения безвизового соглашения с ЕС. Ее инициативу поддержал лидер коалиции "Народный фронт" Максим Бурбак, который заявил, что Киев должен "использовать все оправданные методы для борьбы с агрессором, и он должен платить большую цену".

В 2016 году за ужесточение правил въезда высказался спикер Верховной рады Андрей Парубий. Тогда его инициатива не нашла поддержки у депутатов.

Летом глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что его ведомство готово к изменению правил въезда. "Что касается процедур, МИД все как нужно сделает. Готовимся, у нас есть соответствующий опыт, поэтому за МИД в этом плане не беспокойтесь… Я считаю, что даже введения визового режима в контексте контроля того, кто прибывает из России, нам мало. Мы должны ввести для этого биометрические паспорта, но потом еще и контроль тех, кто приезжает", — сказал министр.

Визовый режим поддерживает и руководитель службы безопасности Украины Василий Грицак. "Со страной, с которой мы ведем войну, должен быть визовый режим", — приводит его слова агентство "Украинские новости".

Ответные шаги

Российские власти неоднократно заявляли, что примут меры, если Украина решится на изменение процедуры въезда для россиян. Так, глава МИД Сергей Лавров еще в июне пообещал "зеркально" ответить на инициативы Киева.

"Когда на нас льется поток грязи, когда наших артистов, деятелей культуры, искусства объявляют персонами non grata, когда отнимают бизнес у российских инвесторов в экономику Украины, когда, наконец, всерьез говорят о введении визового режима, как вы думаете, мы должны все это сглатывать и не отвечать взаимностью?" — отметил дипломат.

В Кремле считают, что ужесточение правил въезда ударит в первую очередь по украинцам и хозяйству страны. "Это опять же из разряда "отморожу уши назло бабушке". Ничего более. Вы знаете, насколько такой шаг может ударить по интересам самих украинцев. Сложно будет переоценить, наверное, негативный эффект для самих жителей Украины", - подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По мнению директора украинского Института глобальных стратегий Вадима Карасева, введение процедуры биометрического контроля позволит России "действовать без излишнего пафоса и громкости и постепенно ужесточать режим пересечения границы между Украиной и Россией".

Оппозиция в Раде

Идея дальнейшего ужесточения правил въезда не слишком популярна в Верховной раде. Первоначально против нее выступали даже в пропрезидентском "Блоке Петра Порошенко". Сегодня инициативу критикуют в "Оппозиционном блоке", который объединяет противников нынешнего политического курса.

Так, депутат Михаил Добкин назвал разговоры об ограничении въезда россиян и визовом режиме "политическим пиаром". "Я отношусь к этому отрицательно. Возможно, это истинное желание внести в сессионный зал эту инициативу и проголосовать, а возможно, желание в очередной раз создать вокруг себя ауру борцов со всем российским. Это комично выглядит, потому что Украина три года билась над получением безвизового режима с Европой", — заявил парламентарий.