Трамп и Мун Чжэ Ин договорились о пересмотре соглашения по ракетам

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Президенты США и Южной Кореи в телефонном разговоре договорились пересмотреть договоренности по развитию Сеулом технологий баллистических ракет и их размещению, чтобы усилить сдерживание КНДР, передает агентство Ренхап со ссылкой на офис южнокорейского президента.

"Оба лидера отметили необходимость укрепить обороноспособность Республики Корея для противостояния провокациям и угрозам со стороны Северной Кореи и пришли к общему соглашению о пересмотре договоренностей по развитию ракетных технологий, чтобы привести их в соответствие с желаниями южнокорейской стороны", — заявил представитель Голубого дворца.

Лидеры также подтвердили необходимость вернуть Пхеньян за стол переговоров.

"Президент Мун и президент Трамп подтвердили приверженность мнению, что важно привести Северную Корею за стол переговоров для мирного разрешения вопроса о ядерной программе КНДР путем наложения максимальных санкций и оказания давления на Север", — добавил представитель офиса президента.

Дональд Трамп и Мун Чжэ Ин договорились о проведении двусторонних переговоров на полях новой сессии Генассамблеи ООН в сентябре. Разговор продолжался 40 минут.

В ночь на 29 августа КНДР произвела пуск баллистической ракеты, которая пролетела над территорией Японии и упала за ней в 1180 километрах от мыса Эримо на Хоккайдо. Совет Безопасности ООН провел экстренное заседание в связи с очередным запуском баллистической ракеты КНДР.