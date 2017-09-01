В ОП осудили решение Киева о введении биометрического контроля на границе

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Биометрический контроль на границе с Украиной введен киевскими властями не для обеспечения безопасности, а для выстраивания новых искусственных барьеров между людьми, считает председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.

Президент Украины Петр Порошенко в пятницу подписал указ о введении с 2018 года биометрического контроля для иностранцев на границе. Он поручил также усовершенствовать законодательство о порядке регистрации иностранцев, разработать механизм предварительного информирования иностранцами о въезде на Украину, а также обновить перечень государств миграционного риска, внеся в него Россию.

"В случае с Украиной мы видим, что политики откровенно используют существующие технологические тренды, в частности биометрию, не для обеспечения безопасности, а для выстраивания новых искусственных барьеров между людьми. Откровенно же дискриминирующим и нерациональным выглядит предложение об обязательном сборе и фиксации биометрических данных только у иностранцев. Понятно, что это также нацелено и на увеличение трудностей для взаимных посещений семей, имеющих родственников в Украине и России", — заявила РИА Новости Сутормина.

По ее мнению, "отвратительно, когда государственные деятели, выстраивая свою политическую линию, подвергают унижениям обыкновенных граждан".